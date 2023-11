AiBiWeek. Affido, adozione internazionale e rapporto con adolescenti. Sono gli incontri online della settimana 

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dai corsi online su Adozione Internazionale, ai webinar informativi su come diventare genitori affidatari e su come aprire una casa famiglia. Scopri tutti gli appuntamenti di Ai.Bi. nei giorni compresi tra il 13 e il 19 novembre

Lunedì 13 novembre

Ai.Bi. sede di Macerata

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Martedì 14 novembre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Io vengo dalla luna. Identità etnica e Adozione

On Line

Ore: 18.00

Costo: Gratis

La definizione di sé dal punto di vista etnico è un compito arduo per i figli adottivi perché si intreccia da un lato con la questione delle origini e dall’altro con la sfida di conciliare le proprie radici con la nuova realtà culturale. Nel seminario si intende approfondire il tema della dimensione etnica nell’adozione promuovendo una riflessione sul ruolo dei genitori di fronte alla differenza etnica e culturale dei figli e al difficile compito di integrazione a cui sono chiamati.

Iniziativa riservata ai residenti in Sardegna e alle coppie che hanno conferito già mandato ad Ai.Bi. Amici dei Bambini.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Mercoledì 15 novembre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo tecnico sull’essere genitori affidatari – novembre

On Line

Ore: 10.00

Costo: 10,00€ Iva incl.

Il corso è RIVOLTO a chi ha GIA’ PARTECIPATO agli INCONTRI INFORMATIVI SULL’AFFIDO FAMILIARE – SOLO RESIDENTI IN LOMBARDIA.

Il webinar è rivolto a tutte le persone interessate all’affidamento familiare (single, coppie, famiglie) che vorrebbero diventare una famiglia affidataria.

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un percorso di preparazione e tanto confronto con le altre famiglie affidatarie. Infatti, attraverso la formazione e lo scambio di esperienze, si può fare una scelta più consapevole per capire se e quando possiamo essere una risorsa per questi bambini e ragazzi.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo su come aprire una casa famiglia per minori

On Line

Ore: 18.30

Costo: Gratis

Il webinar informativo è rivolto a chi vuole capire se approfondire la possibilità di aprire una propria casa famiglia per minori, acquisendo le prime informazioni di base.

Nel webinar verranno approfondite le specificità che l’inizio di un progetto familiare di questo genere comportano, verrà, in particolare, sottolineata la differenza con l’istituto dell’affido familiare. Tutto ciò al fine di dare stimolo e maggiore consapevolezza all’eventuale discernimento di coloro i quali partecipano al webinar.

Verranno indicati anche gli eventuali “prossimi passi” per chi volesse approfondire il percorso informativo e formativo verso l’apertura della casa famiglia.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Giovedì 16 novembre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale – novembre

On Line

Ore: 10.00

Costo: 10,00€ Iva incl.

Il webinar risponde all’esigenza di dare alle coppie che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione, le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione.

Obiettivi: dare ai partecipanti gli strumenti per presentare domanda di idoneità per diventare genitori adottivi sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Metodologia: il webinar, partendo da un approfondimento della normativa di riferimento per l’adozione, farà conoscere le procedure da espletare passo dopo passo, affrontando anche il ruolo degli enti autorizzati all’adozione internazionale.

A chi è rivolto: il webinar è rivolto a tutte le coppie di coniugi mai entrate in contatto con il mondo dell’adozione e che non hanno ancora presentato la disponibilità all’adozione.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR GenerAzione: la relazione educativa e formativa, gesti e parole per prevenire il disagio giovanile

On Line

Ore: 18.00

Costo: Gratis

Per supportare e preparare i genitori adottivi e affidatari in questo viaggio, Promozione Umana e Ai.Bi. hanno lanciato il progetto GenerAzione, un’iniziativa finanziata dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri volta a offrire una formazione gratuita e di qualità che ha l’obiettivo di esplorare e rafforzare la relazione con i propri figli, concentrandosi in particolare sulla delicata fase dell’adolescenza.

Maggiori faris@fondazioneaibi.it

Sabato 18 novembre

Ai.Bi. sede di Mestre

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 9.30

Gratuito

Per informazioni e iscrizioni: QUI