Repubblica Democratica del Congo. Il sorriso ritrovato grazie all’Adozione a Distanza

Share Post Share Whatsapp Messenger

Quando l’adolescente Jane ha scoperto una massa al suo seno destro, ha perso la fiducia e la speranza. Gli interventi, fisici e psicologici, garantiti dal progetto di Adozione a Distanza di Ai.Bi. le hanno permesso di riappropriarsi del proprio futuro



Vivere in un orfanotrofio, per una giovane adolescente che già porta su di sé il peso di un passato difficoltoso, non è sicuramente semplice. A dominare i pensieri, oltre all’inevitabile difficoltà di adattamento alla realtà dell’istituto, c’è anche la paura per un futuro difficile da immaginare.

Oltre a tutto questo, per Jane, una ragazza da pochi mesi ospitata al Sodas, uno degli orfanotrofi con i quali collabora Ai.Bi. in Repubblica Democratica del Congo, si è aggiunta la terribile scoperta di una massa anomala al seno destro. Uno shock che, oltre al dolore, si è subito trasformato in un profondo trauma psicologico.

“Avevo così tanta paura – racconta oggi Jane. Mi dicevo: è un cancro al seno? Mi amputeranno? Potrò mai guarire?”

La paura della malattia ha sconvolto rapidamente ogni aspetto della sua vita quotidiana: l’ansia costante ha iniziato a isolarla dagli altri, compromettendo le sue relazioni e il suo rendimento scolastico.

Un intervento immediato

L’équipe medica del centro si è resa subito conto che la minaccia non era solo fisica, ma anche emotiva e sociale e ha compreso la necessità di attivare una presa in carico olistica, integrando immediatamente il supporto psicologico alle cure cliniche.

Sul piano medico, la ragazza è stata accompagnata in ospedale, dove l’équipe specialistica ha potuto effettuare gli accertamenti necessari. La diagnosi ha fugato il timore più grande: si trattava di una formazione benigna che poteva essere trattata efficacemente con una terapia topica a base di Progestogel.

Se il farmaco ha curato il corpo, è stato il percorso psicologico a guarire la ferita emotiva.

Una serenità ritrovata

Per aiutarla a elaborare il terrore legato alla perdita della salute e del futuro, l’équipe psicologica ha applicato protocolli terapeutici mirati: la Terapia dell’Esposizione Narrativa (NET), particolarmente efficace per elaborare i vissuti traumatici, combinata con la Terapia Cognitivo-Comportamentale (TCC).

I risultati non si sono fatti attendere: Jane ha ricominciato a comunicare serenamente e il superamento dell’ansia ha portato a un netto miglioramento dei voti a scuola.

Oggi la ragazza partecipa nuovamente con entusiasmo a tutte le attività organizzate.

“Ora sto bene – dice – e ho ripreso a partecipare alle attività del centro senza problemi, anche se continuerò a sottopormi a controlli medici. Ho ritrovato il mio sorriso”.

Il diritto a un futuro sereno

La storia di Jane dimostra che la salute non è semplicemente l’assenza di malattia, ma uno stato di completo benessere psicofisico. Alla domanda su cosa le servirebbe, oggi, per continuare a crescere in modo positivo, Jane risponde: “Avrò sempre bisogno del supporto dei nostri educatori, della psicologa e dei medici, se necessario, per poter diventare utile a me stessa e a chi mi circonda”.

Un’ulteriore dimostrazione di come la scelta del progetto “Adotta a Distanza i minori di un orfanotrofio” di investire nella salute mentale, oltre che quella fisica, dei giovani in istituto, significhi restituire loro il completo diritto a un futuro sereno e alla felicità.

A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.

Amici dei Bambini opera in Repubblica Democratica del Congo dal 2008.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio in Congo”?

Nonostante la situazione difficilissima dovuta agli scontri che non si placano, Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”.

Se vuoi aiutare anche tu i 137 bambini degli orfanotrofi FED e SODAS di Goma, puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Congo.

Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.

Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa. Puoi fare una donazione cliccando qui.