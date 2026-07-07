Ucraina. Maksym, orfano dei genitori, ha bisogno di essere accompagnato verso il futuro

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Senza mamma e papà, con una quotidianità che da oltre 4 anni è segnata dalla guerra, Maksym, 11 anni, può contare solo sull’amore dei nonni. Un’Adozione a Distanza sarebbe per lui un’ancora di salvezza per sperare in un domani migliore

A vederlo, Maksym è un bambino di 11 anni dolce, tranquillo e molto responsabile. Vive con i suoi nonni, che si prendono cura di lui con tutto l’amore possibile, a Volodarka, sobborgo a un centinaio di chilometri da Kiev dove ha sede la ludoteca di Ai.Bi. Amici dei Bambini, punto di riferimento ormai imprescindibile per centinaia di bambine e bambini che qui trovano un luogo sicuro dove giocare, incontrare nuovi amici e ricevere supporto psicologico in caso di necessità.

Vittima della guerra

Maksym frequenta la ludoteca e, come detto, appare sereno, intelligente e partecipa con entusiasmo a tutte le attività proposte. Nel suo animo, però, si cela una tristezza figlia di un recente passato durissimo, profondamente segnato dalla guerra che da ormai oltre 4 anni accompagna la vita quotidiana di tutti gli ucraini.

Maksym, purtroppo, non ha più i genitori e, nonostante l’impegno dei nonni, non riesce più a vivere quella normalità che ogni bambino meriterebbe.

Speranza e resilienza

Nonostante tutto questo, però, Maksym è un bambino che non si arrende, sia quando si impegna nei giochi che richiedono concentrazione e ragionamento, che tanto gli piacciono, sia quando si dedica alla cucina, suo grande passione.

Quando entra nella nostra ludoteca, si sente davvero “a casa” e i suoi nonni, che fanno di tutto per offrirgli una vita dignitosa, lo affidano con grande gratitudine alle ludotecarie, consapevoli che, qui, può trovare uno spazio protetto e accogliente, ricco di opportunità.

Ma i nonni sanno anche che tutto questo non basta: Maksym ha bisogno di sentire, giorno dopo giorno, che c’è qualcuno acanto a lui, che si interessi alla sua vita e al suo futuro, che lo prenda idealmente per mano per fargli coraggio e accompagnarlo nella sua crescita. Ha bisogno, insomma, di un’Adozione a Distanza, che tutto questo può garantirlo attraverso la vicinanza di un donatore che potrà instaurare con Maksym un rapporto esclusivo, personale e molto più stretto di quanto quel “a distanza” potrebbe far ingenuamente pensare.

A cura degli espatriati e degli operatori di Ai.Bi. nel Paese.

Amici dei Bambini è presente in Ucraina dal 1999

Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza in Ucraina?

Adottare a Distanza Maksym è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Maksym la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andare a trovarlo. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Maksym ti sta già aspettando!

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Maksym. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico.

Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.