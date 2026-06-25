Marocco. Adozione a Distanza. Habiba: “All’APA ho trovato la mia seconda casa”

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Aderendo al progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”, potrai sostenere i bambini dell’APA accompagnando Habiba e i suoi compagni verso un futuro migliore

Ciao, mi chiamo Habiba, vivo in Marocco, ho 9 anni e frequento la terza classe della scuola primaria all’APA (Associazione Protezione e Assistenza).

Sono stata iscritta in questo orfanotrofio sostenuto da Ai.Bi. il 12 settembre 2025. La mia famiglia attraversa alcune difficoltà economiche, viviamo in condizioni semplici e modeste ma ci vogliamo bene!

La mia mamma lavora duramente come donna delle pulizie per permetterci di vivere con dignità. Anche se si impegna tantissimo per noi, la nostra vita quotidiana a volte non è semplice. Nonostante questo, mia mamma mi ha insegnato a mantenere sempre il sorriso e ad apprezzare le piccole gioie che mi si presentano.

Adotta a Distanza ORA

APA: Un luogo dove sentirsi accolta e protetta

Da quando sono arrivata al centro APA, ho scoperto un luogo caldo, accogliente e pieno di vita, dove mi sento protetta e circondata da persone gentili. Gli educatori mi aiutano a studiare, a sviluppare le mie capacità, qui mi sento serena e ho trovato delle nuove amiche, cosa che mi rende molto felice. Insieme partecipiamo a laboratori creativi, giochi di gruppo e piccoli concorsi che mi motivano a dare sempre il meglio. Gli animatori e gli educatori sono sempre disponibili, mi incoraggiano e mi ascoltano. Questo mi dà fiducia e mi spinge a continuare ad impegnarmi negli studi per poter un giorno aiutare la mia mamma che lavora così duramente per me.

Imparare, crescere e sognare

APA è diventato per me un luogo di felicità, sicurezza e crescita. Mi piace venire qui ogni giorno, incontrare le mie amiche, imparare e partecipare alle diverse attività. Ogni momento passato qui mi rende felice e mi permette di sognare un futuro migliore.

Questo posto è diventato la mia seconda casa. Qui mi sento valorizzata, rispettata e amata. Eh sì, oggi posso proprio dire di essere felice, serena, pronta ad affrontare le sfide che la vita mi presenterà con coraggio e determinazione, sempre con il sorriso.

A cura degli espatriati e dei referenti di Ai.Bi. presenti nel Paese.

Amici dei Bambini opera in Marocco dal 1992. Anche questo progetto fa parte della campagna “Africa. Emergenza Abbandono”

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Marocco?

Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.

Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 250 minori accolti negli orfanotrofi Akkari e APA, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.



Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.

Questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa.