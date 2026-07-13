Adozione internazionale: il valore del sostegno post adottivo

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Psicologi, operatori e percorsi dedicati accompagnano i genitori nella costruzione della nuova vita familiare

Tra le varie richieste che le coppie fanno, al momento di conoscere l’ente, c’è anche quella relativa ai “servizi offerti nel post adozione“: fino a quando ci seguirete nell’Iter? Una volta tornati in Italia l’Ente Autorizzato (EA) ci supporterà nelle difficoltà della nuova genitorialità?

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Al di là delle norme specifiche di ciascun paese, che richiede alla famiglia, tramite l’ente autorizzato, aggiornamenti costanti (chiamati follow up) sulla vita del ragazzo nella nuova realtà familiare, ogni EA può organizzarsi come meglio crede per accompagnare i genitori nel loro compito.

Per essere informati su ciò che l’ente può proporre alla singola coppia che sceglie di essere seguita, dal conferimento in poi, invitiamo “gli aspiranti mamma e papà” a leggere con attenzione la Carta dei Servizi.

Adozione. L’importanza di poter contare su un professionista al vostro fianco

Il ruolo di genitori si sperimenta fin da subito, fin dal primo arrivo nel paese, quando il figlio viene inserito all’interno del nucleo familiare, con la totalità di una sentenza che diventa effettiva, non solo di fronte alla legge.

Non significa che sia semplice! Anzi, spesso dai primi giorni e, col passare del tempo sempre più, ci si accorge di fatiche molto pesanti, questioni forse sottovalutate e si fa i conti con comportamenti e atteggiamenti nuovi per tutti. Per questo i genitori necessitano di un professionista a cui poter chiedere consiglio, una figura competente che (anche a distanza, almeno all’inizio) possa offrire un aiuto. Ma è soprattutto una volta giunti in Italia, dopo aver ripreso in mano la propria quotidianità, che ci si rende conto che “non è tutto come lo si era lasciato” ora c’è il figlio, in famiglia.

Le psicologhe di Ai.Bi. competenza e professionalità al servizio delle famiglie

Le psicologhe che collaborano in Ai.Bi. posseggono un’esperienza di svariati anni, hanno seguito moltissime adozioni, in molteplici paesi e conoscono benissimo le realtà da cui provengono i bambini adottati, le cure non ricevute, le lacune affettive, le condizioni di vita deprivata subita nelle strutture…

Le professioniste che lavorano fianco a fianco agli operatori tecnici dell’adozione, sono aggiornate e si formano costantemente, prendono in carico le coppie dal primo colloquio co-gestito, conducono i futuri genitori in corsi interni all’ente e in approfondimenti specifici. Lavorano con e sulla coppia, per tutto il percorso attesa, con l’obiettivo di aiutare le future famiglie a conoscere la realtà adottiva e aiutare la coppia ad essere il più preparata possibile al figlio, con le sue risorse e fragilità.

Sono loro che aprono il fascicolo dinanzi ad una coppia emozionata e proferiscono le più belle parole che ci si vuole sentir dire “qui dentro c’è vostro figlio”.

Sono angeli custodi che affiancano le famiglie che nascono e, con garbo e fermezza, sanno assestare la doverosa pacca sulla spalla o sul sedere, se serve, accompagnando al cambiamento! Sono stimolo per crescere nell’attesa, sono faro quando dei dubbi assalgono mamma e papà. Spronano e infondono sicurezza, tanto quanto, al bisogno, riprendono e cercano soluzioni insieme nelle difficoltà.

A cura del team di Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.

Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”.

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