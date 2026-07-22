Bomboniere solidali. Evento all’ultimo minuto? I sacchettini portaconfetti fai da te di Ai.Bi. non vanno in vacanza

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Per un battesimo o un matrimonio organizzato in fretta, magari durante l’estate, Ai.Bi. ha comunque la bomboniera solidale giusta e “pronta all’uso”. I sacchettini portaconfetti in iuta che contengono confetti e… sorrisi di speranza

Anche senza arrivare agli eccessi posticci e poco credibili dei “matrimoni a prima vista”, può capitare di dovere (o volere) organizzare un evento nell’arco di pochi giorni. Che sia una battesimo deciso all’ultimo, o, perché no, un matrimonio programmato d’impeto, con buona pace di tutte le tradizioni e gli eterni preparativi che a volte finiscono per andare un po’ stretti, può succedere di avere solo una manciata di giorni per mettere a posto ogni cosa.

Facendolo, si potrà scoprire di poter fare a meno di diversi aspetti dell’organizzazione: un fotografo ufficiale può essere sostituito dagli scatti fatti con gli smartphone di tutti gli amici; una location da favola prenotata mesi prima può venire barattata con una cascina sperduta in collina; una bomboniera… Beh, in questo caso non c’è bisogno di cercare un ripiego o un’alternativa, ma si può tranquillamente rivolgersi alle proposte solidali di Ai.Bi. Amici dei Bambini, che hanno una soluzione perfetta per i matrimoni reali calendarizzati da secoli così come per i “last minute” dell’amore più cieco.

Guarda tutte le bomboniere solidali

La solidarietà non va in vacanza

In questo caso, la risposta giusta è senza dubbio quella dei “Sacchettini portaconfetti fai da te”. Pratici, eleganti e facili da personalizzare, permettono di realizzare in poco tempo delle bomboniere solidali belle da donare e ricche di significato. Ogni sacchetto in juta è fornito con tulle, nastro di raso nel colore preferito e un tag tondo personalizzato con un’illustrazione da scegliere tra quelle disponibili.

Basterà aggiungere i confetti e la bomboniera sarà pronta in poco tempo. Anche nei mesi estivi quando il rischio di trovarsi di fronte un cartello “chiuso per ferie” è una possibilità da mettere in conto.

Last minute o programmato: è sempre tempo di fare del bene

Ma la vera differenza non è solo la praticità. Scegliere una bomboniera solidale Ai.Bi. significa, infatti, trasformare il ricordo di un evento in un aiuto concreto per bambini e ragazzi che vivono situazioni di abbandono o grave difficoltà familiare, sostenendo i progetti di Ai.Bi. – Amici dei Bambini e contribuendo a offrire loro protezione, cura e la possibilità di crescere in un ambiente familiare sicuro e accogliente.

Quindi, tornando a quanto si diceva all’inizio, con questa scelta anche la bomboniera… non sarà la solita bomboniera, ma sarà un sorriso regalato a chi ne ha più bisogno; una speranza di futuro per una bambina o un bambino abbandonato o in grave difficoltà familiare. Sarà la scelta concreta di un dono che continua a generare bene nel tempo.

Per qualsiasi consiglio o informazione si può contattare il numero 02/98822359 o scrivere alla mail bomboniere@aibi.it

A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.

Dal 1983 al fianco dei minori in difficoltà, Ai.Bi. promuove la tutela dei loro diritti, la diffusione di contenuti informativi utili per giovani, minori e famiglie, e la sensibilizzazione sociale.

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