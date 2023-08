BAMBINIxLAPACE. Una pioggia di “grazie” per i Punti Ai.Bi. in Ucraina

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Tantissimi genitori hanno scritto dei bellissimi messaggi per ringraziare dell’esperienza dei Punti Ai.Bi. in Ucraina: spazi in cui i figli delle famiglie colpite dalla guerra “possono passare del tempo al sicuro, stando bene”

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, una delle attività che Amici dei Bambini ha portato avanti nel Paese è stata la creazione dei Punti Ai.Bi., luoghi colorati, sicuri e a “misura di bambino” in cui animatrici e psicologhe, attraverso il gioco, si prendono cura di bambine e bambini (ma spesso anche degli adulti che li accompagnano), permettendo loro di rilassarsi e affrontare meglio la situazione di forte stress a cui sono stati, e sono tuttora, sottoposti.

Si tratta di un’operazione a cui Ai.Bi. crede molto, che già aveva realizzato in Kosovo, ai tempi della guerra nei Balcani, e che anche in Ucraina ha avuto un ottimo riscontro da parte di bambini e adulti, che non hanno mancato di lasciare agli operatori e lo staff locale diversi messaggi di ringraziamento.

Ne riportiamo alcuni

I ringraziamenti delle famiglie per i Punti Ai.Bi. in Ucraina

“Mio figlio frequenta la ludoteca dall’inizio: ogni giorno aspetta l’orario per poterci andarci! Qui lui può comunicare con altri bambini e venire a conoscenza di molte cose nuove e utili. Ma la cosa che gli piace di più sono i giochi attivi che organizzano i ludotecari. Siamo molto grati di avere questo spazio dove i bambini possono passare del tempo in allegria!”

“Buon giorno. Sono una mamma di 4 bambini che frequentano la ludoteca: sono molto felice che ci sia un poso come questo, dove i miei figli possono passare del tempo al sicuro, stando bene. Tutti loro frequentano la ludoteca con molto piacere. Grazie tante!

“Mia figlia frequenta la ludoteca da tempo. Ogni volta, dopo esserci stata, torna felice e serena, perché ogni giorno acquisisce qualcosa di nuovo: giochi ricchi di spunti, lavoretti, nuove canzoni… Tanto io quanto mia figlia siamo molto contente”.

“Io, come tutti i genitori, voglio solo il bene per il mio bambino. Perciò, quando ho sentito dell’apertura della ludoteca all’interno della scuola, da parte di Amici dei Bambini Ucraina, ho subito capito che era quello che serviva a mio figlio. E per tutto il tempo in cui lui l’ha frequentata, ho capito di non essermi sbagliato! A lui piace andarci, e quanto torna condivide e racconta le emozioni che ha vissuto e le cose che ha imparato, felice dei propri progressi.

Per questo voglio mandare sinceri ringraziamenti a chi ha pensato a questo progetto e alle persone che lavorano con i nostri bambini e che fanno del loro meglio affinché ognuno di essi sia felice, aperto, possa stabilire nuovi rapporti e far nascere nuove amicizie e passioni.

Soprattutto in questi tempi difficili, la ludoteca è un luogo in cui i bambini possono riposare e lasciare da parte il pensiero degli avvenimenti pesanti che accadono intorno a loro. È un luogo realmente ‘a misura di bambino’, dove vivere una vera infanzia senza provare paura!

“Buon giorno,

i miei figli frequentano la ludoteca dai primi giorni della sua apertura. Per noi è un posto “super”, come “super” sono tutti i ludotecari. Hanno un approccio individuale nei confronti di ciascun bambino, che grazie alla ludoteca riesce a non pensare alla guerra. Ringraziamo tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione e auguriamo a tutta “la squadra” successo e soddisfazione”.

“Buon giorno,

sono la mamma di un bambino che frequenta la ludoteca. Noi viviamo in un villaggio dove non ci sono le attività di sviluppo e svago, perciò il Punto Ai.Bi. è l’unico posto in cui i bambini possono sviluppare le loro capacità. Voglio ringraziare i ludotecari, che hanno un atteggiamento così buono nei confronti dei nostri bambini; insegnano, accolgono sempre con il sorriso, incoraggiano e danno supporto. E grazie a tutto lo staff di Amici dei Bambini Ucraina: perché senza di voi tutto questo non ci sarebbe stato”.

“Buon giorno,

sono la mamma di Maksym, un bambino che era molto chiuso e silenzioso e che, grazie alla ludoteca, è cambiato e diventato più aperto. Ogni giorno lui conta i minuti che mancano all’apertura e poi corre volentieri alla ludoteca. Lo staff è molto gioioso e amichevole: sono molto contenta che esista questo progetto a supporto dei nostri bambini. Grazie”.

“Buon giorno,

sono la mamma di due sorelle e sono molto contenta che loro frequentino la ludoteca. Noi viviamo in un villaggio in cui non ci sono divertimenti o altre opportunità per i bambini. Nella ludoteca, invece, possono comunicare e crescere stando in un ambiente pieno di amore che dà supporto e fiducia alle forze di ciascuno di loro. Vorrei ringraziare i ludotecari che con stima e gioia lavorano con i bambini aiutandoli in tutto. E grazie a voi di Amici dei Bambini, senza i quali tutto questo non ci sarebbe!”

Sostieni anche tu la campagna #BAMBINIXLAPACE

Serve ancora il sostegno di tutti per venire incontro ai tanti bisogni delle donne, mamme e famiglie colpite dal conflitto. Chiunque può dare il suo contributo attraverso una donazione “una tantum” o sostenendo il progetto di adozione a distanza dei bambini e le famiglie ucraine, per dare continuità agli interventi che l’associazione compie ogni giorno nel contesto dell’iniziativa #BAMBINIXLAPACE. Clicca QUI per partecipare.