Kosovo. Ora gli alunni della scuola di “Laura Scotti” hanno anche l’uniforme

Una felpa verde, un logo cucito all’altezza del cuore e un’eredità che continua a vivere ogni giorno tra i banchi di scuola
Un’immagine ci arriva dal Kosovo e ci emoziona. Rappresenta un gruppo di studenti sorridenti, fieri nelle loro nuove divise verde bosco. Sono gli alunni della scuola di Grabovc dedicata a Laura Scotti, la responsabile comunicazione di Ai.Bi. che ha perso la vita nel 1999 in un tragico incidente aereo sul volo del Programma Alimentare Mondiale (PAM) diretto a Pristina.
La scuola di Grabovc è stato uno dei progetti a cui Laura Scotti teneva di più. Grazie al sostegno e al contributo dei genitori, gli studenti oggi, possono finalmente indossare le loro nuove divise scolastiche, complete del logo della scuola. “Si tratta di un risultato significativo – spiega la dirigenza scolastica – che rafforza l’identità del nostro Istituto e promuove tra gli alunni un maggiore senso di uguaglianza, appartenenza e orgoglio di far parte della comunità scolastica”.
Sopra le loro felpe spicca un logo bianco, con al centro una pila di libri colorati sui quali è poggiata una chiave, a simboleggiare che la conoscenza è l’unico strumento che può aprire le porte della vita. Lo stemma è cucito proprio all’altezza del cuore, lo stesso posto dove Laura e il suo impegno per i bambini più vulnerabili sempre rimarrà.
A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.
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